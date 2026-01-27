GPS 2026 controlla se mancano CFU alla laurea prima di presentare domanda Quando scattano i controlli NOVITA’

La procedura GPS 2026 è in attesa di pubblicazione e richiede il possesso del titolo completo prima di iscriversi. È importante verificare eventuali CFU mancanti prima di presentare domanda, per evitare problemi durante i controlli. La normativa, in aggiornamento, sarà disponibile nelle prossime settimane, garantendo chiarezza e trasparenza nel processo di accesso alla seconda fascia.

GPS 2026: la procedura è attesa nelle prossime settimane. E' importante ribadire che per l'accesso alla II fascia GPS è necessario essere in possesso del titolo completo prima di procedere all'iscrizione. La responsabilità è di chi sottoscrive l'autocertificazione, con le conseguenze del caso. Ecco le lauree utili per l'accesso seconda fascia ed. motoria alla primaria uno dei seguenti requisiti: • i. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21.6.

