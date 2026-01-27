Gorima Trepuzzi amara trasferta a Santeramo | il peso delle assenze frena i salentini

La partita di Gorima Trepuzzi a Santeramo è stata influenzata da assenze importanti e decisioni arbitrali discutibili. La squadra salentina ha affrontato una trasferta complicata, risultando sconfitta, ma con segnali di difficoltà legati alle circostanze extracalcistiche. Un episodio chiave e le assenze hanno inciso sull’andamento della gara, evidenziando le sfide di una stagione ancora in corso.

SANTERAMO IN COLLE – Una domenica difficile per la Gorima Trepuzzi, che torna dalla trasferta murgiana con una sconfitta pesante nel punteggio, ma condizionata da episodi chiave e da un’emergenza nella formazione che ha pesato come un macigno sull’economia della gara.Il muro del Santeramo e le.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Gorima Trepuzzi Il Gorima Trepuzzi espugna Trani: vittoria e secondo posto blindato Il Gorima Trepuzzi ha iniziato il 2026 con una vittoria importante in trasferta contro i Draghi BAT a Trani, con il punteggio di 12-26. Impresa salentina in Calabria: il Gorima Trepuzzi vince di misura a rende Il Gorima Trepuzzi Rugby conquista una vittoria emozionante in trasferta a Rende, nella Serie C. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gorima Trepuzzi Rugby, Gorima Trepuzzi sconfitta a SanteramoTREPUZZI (Lecce) - Battuta d'arresto per la Gorima Trepuzzi nella insidiosa trasferta di Santeramo, in un incontro combattuto solo nella prima fase. corrieresalentino.it Si avvicina la Quinta giornata di Serie C Puglia/Calabria! Domenica 18 gennaio, ore 14:30 Stadio Comunale "Nicola Lapi" Trani - BT Draghi Bat Rugby Trepuzzi Rugby - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.