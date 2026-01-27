Gomorra – Le origini | ci piace davvero o la stiamo guardando solo perché abbiamo nostalgia di Secondigliano?

La serie “Gomorra – Le origini” è diventata un successo su Sky, suscitando domande sulla reale attrattiva del racconto o sulla nostalgia di Secondigliano. In un contesto di infinite proposte, la narrazione offre un senso di familiarità che può rispecchiare le radici culturali degli spettatori, senza esagerazioni o sensazionalismi. Un’occasione per riflettere sulla percezione di questa storia e sul suo impatto sul pubblico.

Sia chiaro, ciò non toglie che Gomorra – Le Origini sia una serie ben fatta, con Marco D'Amore che smessi i panni dell'Immortale Ciro Di Marzio si è subito calato alla grandissima in quelli da regista, il discorso è un altro: se non fosse stata direttamente collegata alla serie originale, avremmo dato qualche chance a una nuova serie diretta da Marco D'Amore? La risposta è probabilmente no, o perlomeno non avrebbe avuto la stessa risonanza, e non per demeriti di D'Amore, ma per quel meccanismo di cui siamo vittime. Ma questo meccanismo ha un nome? Sì, ce l'ha: in psicologia dei consumi si chiama choice overload o overchoice, cioè sovraccarico di scelta.

Dal 9 gennaio su Sky, “Gomorra - Le origini” offre un approfondimento sulla giovinezza di Pietro Savastano, diretto da Marco D’Amore.

