Gli sciacalli che hanno derubato Davide Borgione a terra sono due Il padre | Non sono umani

In un episodio di cronaca recente, due individui hanno derubato Davide Borgione, rimasto a terra dopo una caduta dalla bici. La scena ha suscitato sdegno e preoccupazione, poiché gli sciacalli non hanno prestato soccorso e sono stati già identificati. Questo fatto evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla tutela delle persone in difficoltà e sulla necessità di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Gli sciacalli erano due e sono stati già individuati. Davide Borgione era a terra, caduto dalla bici e forse già morto, ma loro quando si sono avvicinati al 19enne non hanno tentato di aiutarlo. Gli hanno invece sfilato dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio. Davide era steso sull’asfalto di via Nizza a Torino. Un filmato girato dalla telecamera di sorveglianza che monitora quella zona di San Salvario li ha ripresi. Hanno frugato nelle tasche e nel giubbotto. Fino a trovare il portafogli. Poi sono saliti su un’auto e se ne sono andati. Furto e omissione di soccorso. La pm Delia Boschetto e gli investigatori sono risaliti alla targa e hanno anche analizzato i tabulati telefonici per risalire al proprietario dell’auto e al passeggero.🔗 Leggi su Open.online

La vicenda di Davide Borgione, studente 19enne deceduto a Torino dopo una caduta in bicicletta, evidenzia un episodio di grave insensibilità.

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto.

