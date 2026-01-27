Gli indipendenti Mani libere per Piffer Incognita Moccia

Le forze politiche indipendenti sono in fase di definizione e non hanno ancora stabilito un orientamento chiaro. Questo scenario riflette un panorama in evoluzione, caratterizzato da posizioni articolate e senza allineamenti netti con i principali schieramenti. La situazione attuale richiede attenzione, poiché le scelte future potrebbero influenzare significativamente l’equilibrio politico nazionale.

Le forze politiche non organiche né al centrosinistra né al centrodestra non hanno ancora preso un orientamento definitivo. Una lista oggi organica alla maggioranza - apparentatasi però solo al secondo turno delle scorse elezioni - ma che ancora deve valutare il suo futuro è quella dell'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, il Movimento Moccia per Monza. "Siamo lontani dal porci il problema delle alleanze e dalla valutazione stessa se produrremo ancora una lista o meno – precisa l'assessore –. Sicuramente apprezziamo le modalità della conduzione dell'attuale giunta comunale, ma ancora dobbiamo avviare una dialettica interna che determini le scelte".

