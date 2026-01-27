Gli incendi divorano la Patagonia | Resterà solo cenere Spuntano teorie del complotto sui Mapuche

La Patagonia argentina sta affrontando un grave incendio che ha già distrutto vaste aree di foresta. La situazione ambientale è critica e richiede interventi immediati. Sul territorio emergono anche teorie del complotto riguardo alle origini del disastro, che alimentano il dibattito pubblico. La gestione dell’emergenza e le cause dell’incendio sono al centro dell’attenzione delle autorità e della comunità internazionale.

Buenos Aires, 27 gennaio 2026 – È caos nella Patagonia argentina, dove si sta affrontando una catastrofe ambientale senza precedenti, con incendi che hanno già divorato decine di migliaia di ettari di foresta. Come riportato dal Guardian, la crisi ha colpito duramente la provincia di Chubut, dove Lucas Chiappe, un ambientalista residente a Epuyen sin dagli anni Settanta, ha visto la propria casa distrutta dalle fiamme. A nulla sono valsi gli appelli dell'uomo, che per decenni ha avvertito riguardo alle potenzialità di ampi incendi boschivi vista la sostituzione della vegetazione autoctona con piantagioni di pini esotici, altamente infiammabili.

