Gli agenti dell’Ice in città Fontana | solo come scorte Ma Piantedosi smentisce Sala e il Pd | stiano a casa

Hanno scatenato una ridda di reazioni le dichiarazioni rilasciate ieri da Attilio Fontana. A margine di un evento in piazza Città di Lombardia, in risposta alle domande dei cronisti, il presidente della Regione è sembrato sicuro sia dell’arrivo a Milano degli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense, in occasione delle imminenti Olimpiadi Invernali, sia del ruolo che svolgeranno. Non un’agenzia federale come le altre, l’ICE: istituita nel 2003 per individuare e rimpatriare gli immigrati irregolari negli Usa, è da settimane al centro di proteste che hanno a che fare coi valori fondamentali di ogni democrazia, non solo di quella americana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Viminale ha confermato che, al momento, gli Stati Uniti non hanno comunicato l'invio di agenti dell’Ice in Italia per i Giochi invernali Milano-Cortina.

La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche.

