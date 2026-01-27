Giuseppe Conte sciacallo sul poliziotto | incolpa il governo

In un contesto politico complesso, le dichiarazioni di Giuseppe Conte suscitano attenzione e riflessione. Questa analisi mira a chiarire i fatti e offrire un quadro equilibrato degli eventi, senza sensazionalismi. Un approccio sobrio e preciso permette di comprendere meglio le dinamiche in gioco e le implicazioni di quanto accaduto, mantenendo un linguaggio chiaro e corretto.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le lancette scandiscono il tempo in attesa della prima sparata. Che arriva puntuale. Il primo a pronunciarsi, dopo il colpo di pistola che ha appena ucciso un 20enne nordafricano con precedenti all’estrema periferia sud-est di Milano, è Giuseppe Conte. Colui che da premier, dopo averli approvati, aveva smantellato i primi “decreti sicurezza”. «Sul singolo episodio non entro. Però il clima generale per quanto riguarda la sicurezza, l’abbiamo sempre detto, lo stiamo dicendo da tempo. Il governo ha detto che andava tutto bene», dice il capo del Movimento 5 Stelle. Dunque, è tutta colpa del governo Il centrodestra, invece, è compatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

