Giuseppe Conte sciacallo sul poliziotto | incolpa il governo

Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le lancette scandiscono il tempo in attesa della prima sparata. Che arriva puntuale. Il primo a pronunciarsi, dopo il colpo di pistola che ha appena ucciso un 20enne nordafricano con precedenti all'estrema periferia sud-est di Milano, è Giuseppe Conte. Colui che da premier, dopo averli approvati, aveva smantellato i primi "decreti sicurezza". «Sul singolo episodio non entro. Però il clima generale per quanto riguarda la sicurezza, l'abbiamo sempre detto, lo stiamo dicendo da tempo. Il governo ha detto che andava tutto bene», dice il capo del Movimento 5 Stelle. Dunque, è tutta colpa del governo Il centrodestra, invece, è compatto.

