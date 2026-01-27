Giulia De Lellis sulla figlia | Soffro molto ad allontanarmi da lei quando lavoro

Giulia De Lellis condivide la sua esperienza di mamma, evidenziando le difficoltà di allontanarsi dalla figlia per motivi lavorativi. La cantante esprime sentimenti di colpa e sofferenza, riflettendo sulla sfida di conciliare carriera e vita familiare. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle emozioni di una madre che cerca di trovare un equilibrio tra le esigenze professionali e il legame con la propria bambina.

Giulia De Lellis racconta apertamente un po' della sua nuova vita da mamma ai followers spiegando di sentirsi in colpa quando si allontana da sua figlia per lavoro, anche se per poco tempo “Soffro molto ad allontanarmi dalla mia bambina quando lavoro” ha affermato Giulia De Lellis sui suoi social. L’influencer, da poco trentenne, ha raccontato ancora una volta la sua quotidianità dopo la nascita di Priscilla, bambina avuta da Tony Effe lo scorso ottobre. Spiega come non siano di poco conto le difficoltà che comporta avere una figlia e badare contemporaneamente alla vita lavorativa. Giulia De Lellis si è lasciata andare sui social parlando apertamente del ritorno alla vita lavorativa e delle difficoltà legate alla gestione della bambina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Giulia De Lellis

Ultime notizie su Giulia De Lellis

