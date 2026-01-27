In un episodio recente, due uomini armati di cacciavite hanno derubato circa 600 euro presso l'Eurospin di via Colonne a Giugliano. Si tratta di un'ulteriore segnalazione di episodi di criminalità che coinvolgono attività commerciali nella zona, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più efficaci.

Ennesima rapina a Giugliano. Dopo le agenzie di scommesse, questa volta a finire nel mirino dei malviventi il supermercato Eurospin di via Colonne. In due, con volto coperto e armati di un semplice cacciavite, hanno fatto irruzione nel market poco prima dell'orario di chiusura. Sotto la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare una parte dell'incasso. La scena si è consumata tra i clienti che in quel momento affollavano l'attività commerciale. I due balordi sono poi scappati via con un bottino di circa 600 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rapina in serata all’Eurospin: in due, armati di cacciavite, portano via 600 euro

Approfondimenti su Giugliano Rapina

Nel pomeriggio dell’Epifania, quattro uomini a bordo di una Fiat 500 hanno commesso una rapina armata al distributore Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore a Giugliano, portando via circa 500 euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giugliano Rapina

Argomenti discussi: Giugliano rapinatori in azione durante Juve-Napoli | in due hanno colpito agenzia scommesse.

Rapina in supermarket a Melito di Napoli: arrestato 15enne di GiuglianoUn colpo rapido, una fuga in scooter e un dettaglio rimasto sull’asfalto che ha finito per chiudere il cerchio delle indagini. È da lì che prende forma ... pupia.tv

Giugliano, rapina in un supermercato: arrestato un 15enneI Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento ... msn.com

Giugliano, rapina in un’agenzia di scommesse durante Juve-Napoli: ladri in fuga con l’incasso | https://shorturl.at/xmtNg - facebook.com facebook