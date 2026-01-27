Giudice Sportivo | Roma senza sanzioni resta diffidato Wesley
Dopo la 22ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni disciplinari, confermando che la Roma di Gian Piero Gasperini non riceve nuove sanzioni. Wesley resta sotto diffida, ma senza ulteriori provvedimenti. Le scelte del giudice puntano a chiarire lo stato delle squadre e a mantenere un quadro disciplinare trasparente nel campionato italiano.
Chiuse le decisioni disciplinari dopo la 22ª giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti: nessuna sanzione aggiuntiva per la Roma di Gian Piero Gasperini. Resta però diffidato Wesley. Sul fronte societario arriva un’ ammenda da 2.000 euro al club giallorosso per il lancio di un petardo nel rettangolo di gioco da parte dei propri sostenitori. Quadro complessivamente leggero per la Roma, che potrà proseguire il lavoro senza ulteriori assenze disciplinari. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
