Giudice sportivo Gli squalificati della 23ª giornata | un turno a Skorupski e Barbieri

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo turno di campionato, il giudice sportivo ha squalificato tre calciatori, tra cui Skorupski e Barbieri, e ha anche sospeso l’allenatore del Pisa, Gilardino. Queste decisioni si riferiscono alla 23ª giornata e sono fondamentali per comprendere le prossime sfide delle rispettive squadre.

La 22ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria netta dell'Udinese in casa del Verona. Il campionato riprenderà venerdì 30 gennaio con il posticipo serale tra Lazio e Genoa. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di tre calciatori e di un allenatore. Di seguito il quadro completo delle decisioni del Giudice Sportivo, comprese le multe inflitte alle società. I calciatori che dovranno scontare un turno di squalifica, e che quindi non potranno scendere in campo nella 23ª giornata sono tre: Skorupski (Bologna), Barbieri (Cremonese) e Calabresi (Pisa). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giudice sportivo gli squalificati della 23170 giornata un turno a skorupski e barbieri

© Gazzetta.it - Giudice sportivo. Gli squalificati della 23ª giornata: un turno a Skorupski e Barbieri

Approfondimenti su Giudice Sportivo

Giudice sportivo, stop per Miranda e Ostigard. Gli squalificati della 22ª giornata

Dopo la 22ª giornata di campionato, il giudice sportivo ha deciso di sospendere tre calciatori, tra cui Miranda e Ostigard.

Giudice Sportivo Serie A, stangata per Conte: le decisioni e gli squalificati del prossimo turno

Il Giudice Sportivo della Serie A ha annunciato le decisioni e le sanzioni relative alla 21ª giornata, includendo le eventuali squalifiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giudice Sportivo

Argomenti discussi: Giudice Sportivo, sette squalificati; Giudice sportivo, stop per Miranda e Ostigard. Gli squalificati della 22ª giornata; Giudice sportivo: 3 squalificati. Multa salata per il Milan, non rispettare il minuto di silenzio costa caro; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.

giudice sportivo gli squalificatiSerie A, Giudice Sportivo: multa al Genoa per la bottiglietta addosso a Skorupski. Tre calciatori squalificati, stop per GilardinoUna maxi-multa per il Genoa dopo i fatti accaduti nella partita contro il Bologna al Ferraris. E' questa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, le cui decisioni dopo la 22ª giornata di Serie A ... calciomercato.com

giudice sportivo gli squalificatiLe decisioni del Giudice Sportivo dopo la 22ª giornata: tre squalificati (out anche Gilardino)Come ogni martedì sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della giornata di Serie A appena andata in archivio, la ventiduesima, chiusa ieri con il successo dell'Udinese ... 90min.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.