Giudice sportivo Gli squalificati della 23ª giornata | un turno a Skorupski e Barbieri

Nell'ultimo turno di campionato, il giudice sportivo ha squalificato tre calciatori, tra cui Skorupski e Barbieri, e ha anche sospeso l’allenatore del Pisa, Gilardino. Queste decisioni si riferiscono alla 23ª giornata e sono fondamentali per comprendere le prossime sfide delle rispettive squadre.

La 22ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria netta dell'Udinese in casa del Verona. Il campionato riprenderà venerdì 30 gennaio con il posticipo serale tra Lazio e Genoa. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di tre calciatori e di un allenatore. Di seguito il quadro completo delle decisioni del Giudice Sportivo, comprese le multe inflitte alle società. I calciatori che dovranno scontare un turno di squalifica, e che quindi non potranno scendere in campo nella 23ª giornata sono tre: Skorupski (Bologna), Barbieri (Cremonese) e Calabresi (Pisa).

