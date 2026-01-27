La Casertana si prepara alla trasferta a Cosenza senza due calciatori, a causa di assenze impreviste. Mister Coppitelli dovrà gestire questa situazione in vista della partita del 1 febbraio, affrontando le difficoltà legate alle assenze nel suo organico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doppia tegola per la Casertana in vista della difficile trasferta a Cosenza del 1 febbraio quando mister Coppitelli non potrà disporre di due calciatori. Dopo il rosso rimediato contro il Trapani, il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni Matteo Casarotto “per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta da tergo, lo colpiva con forza con la mano al volto, senza provocargli conseguenze”. Al “San Vito-Marulla” non ci sarà neanche l’attaccante Michele Vano fermato per una giornata essendo giunto contro il Trapani al decimo cartellino giallo che ha fatto scattare in maniera automatica la squalifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giudice Sportivo, Casertana: mister Coppitelli a Cosenza senza due calciatori

