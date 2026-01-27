Giudice popolare entra in Tribunale con un coltello e viene denunciato | Sono un cercatore di funghi

Un uomo è stato denunciato dopo aver varcato la soglia del Tribunale di Busto Arsizio con un coltello a serramanico. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti giudiziari e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza. La vicenda evidenzia come comportamenti inappropriati possano avere conseguenze legali e sottolinea l’importanza di mantenere un ambiente sicuro per tutti gli operatori e i visitatori.

Un uomo è stato denunciato per essere entrato in Tribunale a Busto Arsizio con un coltello a serramanico. Avrebbe dovuto essere uno dei giudici popolari del processo a carico di Andrea Mostoni, accusato di aver ucciso Vasilica Potincu il 25 maggio 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Busto Arsizio Processo per l’omicidio Potincu: un giurato popolare entra in tribunale col coltello, cacciato In questo processo per l’omicidio di Vasilia Potincu, noto anche come Katty, si evidenzia un episodio singolare: un giurato entra in tribunale con un coltello, venendo immediatamente cacciato. Si presenta in tribunale con un coltello: denunciato ventenne Un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo essersi presentato in tribunale con un coltello lungo 24 centimetri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Busto Arsizio Argomenti discussi: Assise e Appello, ecco il cambio. Entrano i nuovi giudici popolari. #Giudice popolare nel #processo per il delitto di Vasilica Potincu si presenta in tribunale a #BustoArsizio con un #coltello: estromesso, sarà denunciato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.