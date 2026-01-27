Giubilei | Cultura la candidatura è di Forlì Cesena lo ricordi

La candidatura di Forlì e Cesena come Capitale italiana della Cultura 2028 evidenzia l’importanza del patrimonio storico e artistico di queste città. La selezione tra le dieci finaliste sottolinea il valore culturale del territorio e il riconoscimento nazionale delle sue ricchezze. Un’occasione per valorizzare e promuovere la cultura locale, rafforzando l’identità e il patrimonio delle due città.

L'inserimento di Forlì insieme a Cesena tra le dieci finaliste della Capitale italiana della Cultura 2028 è un'ottima notizia che conferma il valore del patrimonio storico, artistico, culturale del nostro territorio. Ora si apre l'ultima fase più complessa e difficile che porterà alla designazione della Capitale italiana della Cultura ed è essenziale giocarsi bene le carte per arrivare a un risultato che può rappresentare un importante riconoscimento in termini di prestigio e visibilità. Per farlo occorre remare uniti nella stessa direzione (sperando sia l'obiettivo di tutti). Evitando passi falsi o fughe in avanti che possano compromettere questo risultato che tutti i forlivesi e i cesenati hanno a cuore.

