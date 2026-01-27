Giovanni Violato giornalista di Ore 14 aggredito con la troupe a Rogoredo il messaggio di Milo Infante

In un episodio recente a Rogoredo, Giovanni Violato, giornalista di Ore 14, insieme alla troupe, è stato vittima di un'aggressione. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei professionisti dell'informazione in situazioni sul campo. È importante affrontare con serietà questi incidenti per tutelare il lavoro dei giornalisti e garantire un'informazione libera e indipendente.

Nuovo caso di aggressione contro una troupe del programma Ore 14. Paura per i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che erano impegnati a Milano, in zona Rogoredo, dove nelle scorse ore un 28enne è stato ucciso da un poliziotto durante un'operazione antidroga. I due giornalisti sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori e solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio. Violato è stato colpito e rapinato. Dopo l'agguato ha ricevuto le cure del personale sanitario giunto sul posto. Milo Infante, conduttore della trasmissione di Rai 2, ha fermamente condannato l'episodio.

