Giorno memoria studenti OSA in piazza a Roma | Contro genocidi di ieri e di oggi

In occasione del Giorno della Memoria, studenti del collettivo OSA hanno manifestato davanti al liceo Cavour di Roma, per ricordare le vittime dei genocidi di ieri e di oggi. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza della memoria storica e della lotta contro ogni forma di odio e discriminazione. Un gesto semplice ma significativo per mantenere viva la consapevolezza degli eventi passati e promuovere valori di pace.

Il collettivo studentesco OSA ha organizzato un'azione dimostrativa all'esterno del liceo Cavour, stamattina a Roma, per ricordare il Giorno della Memoria e la liberazione di Auschwitz per mano dell'U il 27 gennaio 1945. I manifestanti ricordano i milioni di morti deceduti nei campi di concentramento nazisti, ma puntano i riflettori anche su quanto sta avvenendo oggi a Gaza, denunciando quello che definiscono il 'genocidio' di matrice 'sionista' del governo Netanyahu e la complicità del governo Meloni. OSA denuncia anche quanto sta avvenendo in parlamento, con la votazione del ddl antisemitismo, da loro definito 'ddl bavaglio'.

