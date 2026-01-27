Giorno Memoria Schlein | impegno per estirpare radici odio nella società

Da ildenaro.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Memoria invita a riflettere sull'importanza di ricordare il passato per promuovere un impegno costante contro l'odio e le radici che lo alimentano, affinché simili tragedie non si ripetano. Un momento di consapevolezza per rafforzare i valori di tolleranza e rispetto nella società.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l’impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell’Olocausto, il momento più buio della storia umana, è consapevolezza di ciò che ha portato all’assassinio sistematico e pianificato di oltre 6 milioni di ebrei cancellando intere generazioni, e di altre comunità che i nazifascisti e chi ha collaborato con loro ritenevano inferiori, di rom e sinti, di persone con disabilità e omosessuali, di oppositori politici. Uno sterminio perpetrato negando la loro stessa umanità. La Giornata della memoria è stata istituita per ricordare l’Olocausto, le leggi razziali, la resistenza di chi si è opposto all’orrore.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorno Memoria

Giorno Memoria,Mattarella: nella Repubblica non c’è posto per odio razziale

Cotignola: lo spettacolo ’Radici’ per il Giorno della memoria

In occasione del Giorno della memoria, lunedì 26 gennaio alle 20.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Il ricordo di Guido Rossa, ucciso 47anni fa dalle Br. Landini: Per difendere l'industria serve l'impegno del…; Collettivi rossi assediano il Nazareno nel Giorno della Memoria. Lo sfogo della Picierno: è pericoloso; Legalità, memoria e impegno sociale: il SIAP di Trieste e Udine a confronto con il Ministro Nordio.

giorno memoria schlein impegnoGiorno Memoria, Schlein: impegno per estirpare radici odio nella societàRoma, 27 gen. (askanews) – Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l’impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell’Olocausto, il momento più buio ... askanews.it

giorno memoria schlein impegnoGiornata della Memoria 2026: le parole di Schlein e La RussaCome ogni anno, anche in questo 2026 si celebra la Giornata della Memoria. Ecco le reazioni di Schlein e La Russa. newsmondo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.