Giorno Memoria Schlein | impegno per estirpare radici odio nella società

La Giornata della Memoria invita a riflettere sull'importanza di ricordare il passato per promuovere un impegno costante contro l'odio e le radici che lo alimentano, affinché simili tragedie non si ripetano. Un momento di consapevolezza per rafforzare i valori di tolleranza e rispetto nella società.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l’impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell’Olocausto, il momento più buio della storia umana, è consapevolezza di ciò che ha portato all’assassinio sistematico e pianificato di oltre 6 milioni di ebrei cancellando intere generazioni, e di altre comunità che i nazifascisti e chi ha collaborato con loro ritenevano inferiori, di rom e sinti, di persone con disabilità e omosessuali, di oppositori politici. Uno sterminio perpetrato negando la loro stessa umanità. La Giornata della memoria è stata istituita per ricordare l’Olocausto, le leggi razziali, la resistenza di chi si è opposto all’orrore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

