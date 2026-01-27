Giorno Memoria Sami Modiano in lacrime | Sono ancora a Birkenau non potrò mai uscire da là – Il video

La testimonianza di Sami Modiano ricorda il dolore e la memoria di Birkenau. Le sue parole sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle atrocità dell’Olocausto, affinché simili eventi non si ripetano. Questo racconto ci invita alla riflessione e alla responsabilità di preservare la memoria storica, rispettando le vittime e diffondendo valori di tolleranza e rispetto.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Mi dicono: 'te sei uscito vivo da Birkenau'. No, io sono ancora là, non potrò mai uscire. Cerco di essere come voi ma non posso sono rimasto là. E per questo sono qui. Per farvi capire ma io non posso dirvi tutto quello che hanno visto i miei occhi. Io sono qui perché assolutamente non voglio che voi o i vostri figli vedano mai quello che hanno visto i miei occhi". Così Sami Modiano, superstite della Shoah, racconta tra le lacrime la sua esperienza, alla vigilia giorno della Memoria, all'incontro con gli studenti organizzato dalla Fondazione museo della Shoah e dal municipio XII, al teatro Vascello di Roma.🔗 Leggi su Open.online

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ha condiviso il ricordo della Shoah con la sua famiglia, sottolineando l’importanza di preservare la memoria.

Giorno Memoria, Sami Modiano in lacrime: Sono ancora a Birkenau, non potrò mai uscire da là

