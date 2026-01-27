Giorno Memoria Sami Modiano in lacrime | Sono ancora a Birkenau non potrò mai uscire da là – Il video

Da open.online 27 gen 2026

La testimonianza di Sami Modiano ricorda il dolore e la memoria di Birkenau. Le sue parole sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle atrocità dell’Olocausto, affinché simili eventi non si ripetano. Questo racconto ci invita alla riflessione e alla responsabilità di preservare la memoria storica, rispettando le vittime e diffondendo valori di tolleranza e rispetto.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Mi dicono: 'te sei uscito vivo da Birkenau'. No, io sono ancora là, non potrò mai uscire. Cerco di essere come voi ma non posso sono rimasto là. E per questo sono qui. Per farvi capire ma io non posso dirvi tutto quello che hanno visto i miei occhi. Io sono qui perché assolutamente non voglio che voi o i vostri figli vedano mai quello che hanno visto i miei occhi". Così Sami Modiano, superstite della Shoah, racconta tra le lacrime la sua esperienza, alla vigilia giorno della Memoria, all'incontro con gli studenti organizzato dalla Fondazione museo della Shoah e dal municipio XII, al teatro Vascello di Roma.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

