Giorno Memoria Mattarella | Shoah sterminio programmato nei dettagli

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah. Il presidente Mattarella sottolinea come questa tragedia sia stata il risultato di un sistema ideologico e pianificato, piuttosto che un episodio isolato di violenza. È importante riflettere sulla memoria storica per prevenire il ripetersi di simili atrocità e mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

Roma, 27 gen. (askanews) – La Shoah è stata “non soltanto una barbara e improvvisa esplosione di odio e di violenza razziale, quanto un’ideologia, una cosiddetta politica, un vero e proprio sistema di morte costruito negli anni, con malvagia determinazione, fondato sull’odio razziale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale per la cerimonia del Giorno della Memoria. “Mai nella storia dell’uomo uno sterminio era stato così lungamente progettato e così accuratamente programmato, nei minimi dettagli e con sconvolgente efficienza. In tutti i rami e le categorie dello stato nazista – giuristi, medici, economisti, scienziati, giornalisti, ingegneri, burocrati, militari, semplici cittadini trasformati in delatori – vi furono chiamati a dare – e fornirono – il loro attivo contributo per realizzare i deliri omicidi di un dittatore e dei suoi perfidi complici” ha sottolineato Mattarella ricordando l’espressione de “i volenterosi carnefici di Hitler, secondo la efficace definizione di Daniel Goldhagen”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione dedicato alle vittime dell'Olocausto.

Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull’esperienza dei sopravvissuti ai campi di sterminio.

