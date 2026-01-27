Giorno Memoria Mattarella | Shoah buio della ragione in una nebbia di indifferenza – Il video

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, evidenziando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di eventi tragici. La commemorazione invita a riflettere sulla necessita` di combattere l’indifferenza e preservare la memoria storica, affinché simili tragedie non si ripetano. È un momento di rispetto e consapevolezza, volto a sensibilizzare le nuove generazioni sulla responsabilità di preservare i valori di tolleranza e umanità.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Elena Loewenthal, parlando della tragica concatenazione degli eventi che si ricorda nel Giorno della Memoria, ha scritto che gli ebrei, che l'hanno subita, 'ci sono precipitati dentro. Era buio'. Il buio di cui parla Elena Loewenthal è quello della ragione, della morale, dei sentimenti di umanità e di pietà. La notte, senza stelle e senza speranza, di Elie Wiesel, dove appaiono solo le fiamme dei forni crematori e dove il cielo disperde nel fumo corpi, identità, storie, affetti, sogni di migliaia e migliaia di vittime. Il buio in cui si sviluppò la fitta nebbia di paura, di indifferenza, di opportunismo che pervase tanta parte della popolazione: anche padri e madri esemplari, rispettosi della propria religione, cittadini irreprensibili, educatori scrupolosi, militari e funzionari che ritenevano di avere un alto senso dell'onore.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giorno Memoria

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle leggi razziali e del fascismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica.

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Giorno della Memoria, un volume raccoglie i discorsi di Mattarella; 'La nostra memoria', i discorsi di Mattarella per non dimenticare la Shoah; Lo studente valdostano Edoardo De Luca parteciperà alla Giornata della memoria a Roma con Mattarella e Segre.

Giornata della Memoria, Mattarella: Shoah punto più oscuro della storiaIl capo dello Stato ha posto l'accento sul riproporsi e diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo ancora oggi, indice di alta pericolosità e che interpella una azione rigorosa da ... tg24.sky.it

Giorno della Memoria: Mattarella, nella Shoah tutto il male che l’uomo è in grado di commettere quando si lascia contagiare da odio, razzismo, sopraffazioneIn questo giorno siamo qui per ricordare la schiera di vittime incolpevoli – sei milioni di persone – soffocate nelle camere a gas, trucidate dai plotoni di esecuzione, perite per i maltrattamenti e ... agensir.it

La Shoah, “il punto più oscuro della storia dell’uomo”. Così il presidente Sergio #Mattarella al Quirinale per il Giorno della Memoria. “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale – afferma il Capo dello Stato – contro l’antisemitismo serve un’ - facebook.com facebook

Giorno della #Memoria, #Mattarella: irrinunziabile, intensità non scalfita dal tempo #GiornodellaMemoria2026 #GiornodellaMemoria x.com