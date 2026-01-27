Giorno Memoria Mattarella | Mai nella storia uno sterminio fu così a lungo progettato – Il video

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sulla memoria storica. In occasione di questa giornata, si evidenzia l’importanza di ricordare le atrocità passate per promuovere valori di tolleranza e rispetto. La memoria storica rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire il ripetersi di simili tragedie in futuro.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Mai nella storia dell'uomo uno sterminio era stato così lungamente progettato e così accuratamente programmato, nei minimi dettagli e con sconvolgente efficienza. In tutti i rami e le categorie dello stato nazista – giuristi, medici, economisti, scienziati, giornalisti, ingegneri, burocrati, militari, semplici cittadini trasformati in delatori – vi furono chiamati a dare e fornirono il loro attivo contributo per realizzare i deliri omicidi di un dittatore e dei suoi perfidi complici. I volenterosi carnefici di Hitler, secondo la efficace definizione di Daniel Goldhagen".🔗 Leggi su Open.online

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah.

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Repubblica rappresenti un momento di svolta nella storia italiana, evidenziando il ruolo di uno Stato che tutela i diritti fondamentali, la libertà individuale e le autonomie locali.

