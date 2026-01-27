Giorno Memoria Mattarella | Ebrei traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo – Il video

Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulle persecuzioni e le discriminazioni subite dagli ebrei durante il regime fascista. Ricordare le leggi razziali e le loro conseguenze aiuta a mantenere viva la memoria storica, promuovendo valori di tolleranza e rispetto. È importante comprendere il passato per costruire un futuro più consapevole e inclusivo.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Da italiani, rievochiamo con angoscia la discriminazione, la persecuzione, la deportazione, la morte dei nostri concittadini ebrei, traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo; e da tanti dei suoi adepti venduti ai carnefici nazisti, con la complicità della monarchia, di tanti che si ritenevano intellettuali, di parte della popolazione. Non possiamo limitarci a questo sentimento, per quanto sincero e doveroso: sarebbe un'occasione mancata. Sarebbe un errore". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorno Memoria “Gli ebrei italiani furono traditi dalle leggi razziali del fascismo”: il discorso di Mattarella al Quirinale L’intervento del Presidente Mattarella al Quirinale ricorda le persecuzioni degli ebrei italiani durante il regime fascista, evidenziando la triste realtà di leggi discriminatorie, deportazioni e tradimenti da parte di figure istituzionali e della società. “Il Duce fu votato e le leggi razziali approvate dal Parlamento”: cosa ha detto Vannacci sul fascismo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorno Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio; Giorno della memoria, paura antisemitismo. I ProPal sfidano i divieti; Liliana Segre su Gaza: Si può parlare, ma non contro il Giorno della Memoria; Il Giorno della Memoria. Iniziative dei Comuni per ricordare la Shoah. Giorno Memoria, Mattarella: La barbarie rinasce quando l'umanità si inaridisceIl tentativo messo in atto dalla Germania nazista, di cancellare gli ebrei dalla faccia dell'Europa, racchiude in sé, in modo emblematico, tutto il male che l'uomo è in grado di commettere quando si ... ilgiornale.it Giorno Memoria, Mattarella: Ebrei traditi dalle leggi razziali volute dal fascismoDa italiani, rievochiamo con angoscia la discriminazione, la persecuzione, la deportazione, la morte dei nostri concittadini ebrei, traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo; e da tanti dei su ... ilgiornale.it La Shoah, “il punto più oscuro della storia dell’uomo”. Così il presidente Sergio #Mattarella al Quirinale per il Giorno della Memoria. “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale – afferma il Capo dello Stato – contro l’antisemitismo serve un’ - facebook.com facebook Giorno della #Memoria, #Mattarella: irrinunziabile, intensità non scalfita dal tempo #GiornodellaMemoria2026 #GiornodellaMemoria x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.