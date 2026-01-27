Giorno memoria La Russa | guardia alta contro rigurgiti antisemiti

In occasione del Giorno della Memoria, si ricorda la Shoah e le vittime dell’antisemitismo. Un momento di riflessione per mantenere vivo il ricordo di una delle tragedie più atroci del Novecento, affinché simili atrocità non si ripetano. La commemorazione invita alla consapevolezza e alla vigilanza contro ogni forma di odio e intolleranza.

Roma, 27 gen. (askanews) – “In occasione del Giorno della memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ebraico”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Una data importante che non può e non deve ridursi alla sola commemorazione, ma diventare occasione di riflessione e responsabilità, capace di tenere viva, ogni giorno, la memoria e tramandare alle nuove generazioni i valori di tolleranza e rispetto – osserva -. Rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ebraico e continuiamo a tenere alta la guardia davanti al riaffacciarsi di vergognosi e inaccettabili rigurgiti razzisti, antisemiti e antisionisti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La giornata della Memoria è un momento importante per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull'importanza di mantenere alta l'attenzione contro ogni forma di antisemitismo.

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook