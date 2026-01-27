La giornata della memoria invita a riflettere sulle tragedie passate e sulle sofferenze di interi popoli. È un momento per ricordare le vittime di genocidi e massacri, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso. In un contesto di conflitto, è importante distinguere tra memoria storica e attualità, promuovendo un dialogo che favorisca comprensione e pace.

Ci appare molto complicato per una sequenza infinita di motivi, la celebrazione della giornata della memoria, delle vittime dell'Olocausto da quando l'Armata Rossa (non dimentichiamocelo mai), dischiuse al mondo l'orrore pianificato e assoluto di Auschwitz, nel gennaio del 1945. L'universo attonito restò ammutolito per anni perché sembrava impossibile che uomini, simili a noi, potessero progettare scientemente lo sterminio di un intero popolo, dopo l'abbattimento di quel cancello abbiamo capito in quali abissi può inoltrarsi e sprofondare la cosiddetta natura umana. Molta acqua è passata da quella data, e troppe cose sono successe, guerre, guerriglie, intifade e attentati trasversali hanno compromesso il significato più significativo della celebrazione, nessuno avrebbe potuto immaginare che un paese che ha subito tanto, potesse ritrovarsi oggi, ad essere accusato delle stesse colpe di cui si macchiarono i nemici di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorno della perdita della memoria: olocausti, massacri e genocidi, Israele da vittima a carnefice rade al suolo Gaza e annienta un popolo inerme

Approfondimenti su Israele Gaza

In occasione del Giorno della Memoria, il Circolo Arci Samarcanda presenta lo spettacolo teatrale “La scelta: da Auschwitz a Gaza”.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Israele Gaza

Argomenti discussi: Giornata della Memoria: le iniziative a Pisa martedì 27 gennaio; Il Giorno della Memoria. Dibattiti e proiezioni. Lezione con gli studenti; Diabete di tipo 1, con semaglutide si riduce il fabbisogno giornaliero di insulina; Quitters’ day, il giorno di chi molla: l’obesità tra stigma, falsi miti e isolamento.

Giorno della Memoria: le volte in cui il mondo ha scelto di dimenticareDalla Shoah a oggi, troppo spesso la popolazione civile è stata vittima di massacri che la comunità internazionale non è riuscita ad evitare. Quando la memoria, purtroppo, rimane solo sulla carta ... skuola.net

Giorno della Memoria: perché la data del 27 gennaioIl Giorno della Memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di ... ansa.it

Perdita Alto Calore a Grottaminarda in via Valle. Da giorni c'è una rottura con dispersione d'acqua. Cone ho documentato: di giorno e di sera. I residenti hanno chiamato l'Alto Calore senza avere nessuna rispista Alto Calore Servizi SPA #uniamociperlacq - facebook.com facebook