Il Giorno della memoria è un’occasione per ricordare eventi storici significativi. Questa giornata invita a riflettere sul passato, con attenzione e rispetto, attraverso diverse forme di espressione, come l’arte e la stampa. Un momento di consapevolezza collettiva che coinvolge tutta la società, promuovendo il ricordo e la responsabilità condivisa.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

II giorno della memoria

Giorno della memoria 2026: le celebrazioniAttraverso il racconto di chi è tornato dai lager e la riscoperta dei luoghi simbolo della persecuzione, il 27 gennaio diventa un'occasione per ribadire che ricordare le atrocità del passato è un dove ... iodonna.it

Giorno della memoria 2026, bandiere a mezz'asta in Senato. La Russa: «Guardia alta contro rigurgiti antisemiti»«In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ... ilgazzettino.it

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook