Giorno della Memoria su Rai Gulp la storia vera dei Giusti di Magenta Il film Cecilia e la casa segreta

Il film “Cecilia e la casa segreta”, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp, racconta la storia dei Giusti di Magenta. Attraverso una lettera trovata in una giacca vintage, si rivela un racconto che invita alla riflessione e al ricordo di un episodio importante della nostra storia. Un’occasione per conoscere e ricordare figure di coraggio e umanità.

Una lettera in una giacca vintage dà il via a “Cecilia e la casa segreta”, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp. I giovani Cecilia e David svelano la storia vera dei Molho, salvati a Magenta dai propri dipendenti che li nascosero murandoli in fabbrica. Un omaggio al coraggio di Dina Cerioli e dei Giusti fra le Nazioni. Un regalo da comprare, un negozio di abiti usati e una giacca militare che nasconde un segreto. Parte da qui, da un gesto banale che potremmo fare tutti, il viaggio nella Memoria che Rai Kids propone per martedì 27 gennaio. Alle 19, su Rai Gulp e RaiPlay, debutta “Cecilia e la casa segreta”, una produzione che riesce a parlare di Shoah intrecciando la grande storia con i turbamenti dell’adolescenza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, Rai e Mediaset hanno predisposto un palinsesto speciale dedicato alla Shoah.

Il Rotary Club Ladispoli Alsyum presenta “L’esercito dei Giusti.

