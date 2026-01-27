Giorno della Memoria Segre su antisemitismo | No a speculazione di parte affrontare problema online

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’antisemitismo e invita alla riflessione. Segre sottolinea l’importanza di affrontare il problema anche online, evitando strumentalizzazioni politiche. L’emergere di nuovi casi richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e della società per promuovere tolleranza e rispetto, contrastando ogni forma di odio e discriminazione.

“Questa rinascita virulenta dell’antisemitismo ha spinto diversi gruppi di senatori a presentare proposte di legge per contrastare il fenomeno. Mi limito a due raccomandazioni: la prima è che si arrivi presto anche su questo tema a una convergenza trasversale, la più ampia possibile. L’antisemitismo non dovrebbe essere né un terreno di speculazione di parte né un argomento che riguarda una specifica minoranza. Riguarda la qualità della nostra democrazia, la civile convivenza, dunque tutta la società”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, durante la commemorazione nell’Aula del Senato del Giorno della Memoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorno della Memoria, Segre su antisemitismo: "No a speculazione di parte, affrontare problema online" Approfondimenti su Giorno Della Memoria Giorno della Memoria, Meloni: “Antisemitismo morbo che torna a diffondersi”. Segre: “Non si può usare Gaza contro la Shoah” Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo. Giorno della Memoria, Mattarella: «Ue sia rigorosa contro l'antisemitismo». Meloni: «Condanniamo la complicità del fascismo»Segre: non si usi Gaza In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorno Della Memoria Argomenti discussi: La Direzione Cinema e Serie Tv per il Giorno della Memoria; Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais: Sono ancora qui a ricordarli uno per uno; Giorno della Memoria 2026. Giorno della Memoria, Segre su antisemitismo: No a speculazione di parte, affrontare problema online(LaPresse) - Questa rinascita virulenta dell'antisemitismo ha spinto diversi gruppi di senatori a presentare proposte di legge per contrastare ... stream24.ilsole24ore.com Giorno Memoria, il minuto di silenzio in Senato alla presenza di Liliana Segre(LaPresse) L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Al fianco del presidente Ignazio La Russa ... stream24.ilsole24ore.com Il Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della responsabilità - facebook.com facebook Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.