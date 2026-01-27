Giorno della Memoria Schlein | Impegno per estirpare le radici dell’odio nella società

La giornata della Memoria invita a riflettere sull’importanza di ricordare gli eventi passati, non solo come atto di memoria, ma come impegno concreto per prevenire il ripetersi di odio e discriminazioni nella società. È un’occasione per sensibilizzare e promuovere valori di tolleranza e rispetto, affinché le lezioni del passato contribuiscano a costruire un futuro più giusto e consapevole.

ROMA – "Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l'impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell'Olocausto, il momento più buio della storia umana, è consapevolezza di ciò che ha portato all'assassinio sistematico e pianificato di oltre 6 milioni di ebrei cancellando intere generazioni, e di altre comunità che i nazifascisti e chi ha collaborato con loro ritenevano inferiori, di rom e sinti, di persone con disabilità e omosessuali, di oppositori politici. Uno sterminio perpetrato negando la loro stessa umanità". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto).

