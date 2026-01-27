Giorno della Memoria Morrone Lega | Impegno totale contro il virus dell' antisemitismo riemergente in Italia

In occasione del Giorno della Memoria, Morrone (Lega) sottolinea l’impegno costante contro l’antisemitismo in Italia. La lotta a questa forma di odio, che si presenta sotto nuove maschere come l’antisionismo, resta una priorità per tutelare i valori di rispetto e convivenza civile. È importante mantenere alta l’attenzione su questa problematica per prevenire il suo insorgere e difendere la memoria storica.

“Non ci stancheremo di contrastare quel male oscuro dell’anima che si tramanda da secoli che è l’antisemitismo oggi travestito da antisionismo”. Così il parlamentare e segretario della Lega, Jacopo Morrone, in occasione del Giorno della Memoria. “Conoscenza e memoria - esordisce - sono le due.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

L'attentato terroristico a Bondi Beach, durante le celebrazioni di Chanukka, ha riacceso il dibattito sull'aumento dell'antisemitismo in Occidente.

Il sottosegretario Scalfarotto ha espresso l’auspicio che il disegno di legge contro l’antisemitismo, attualmente in discussione al Senato, venga approvato entro il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

