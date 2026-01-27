Giorno della Memoria Meloni | Pagina buia condanniamo complicità del regime fascista

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime del regime fascista e promuove la riflessione sulla storia. In questa occasione, istituzioni e scuole si uniscono nel rispetto e nel ricordo, con simboli come le bandiere a mezz’asta e il Colosseo illuminato. È un momento di consapevolezza per mantenere vivo il ricordo e condannare le responsabilità di quel passato.

(Adnkronos) – Bandiere a mezz'asta in Senato, Colosseo illuminato dalle 18,30 e momenti di silenzio nelle scuole. Oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria, si commemorano il giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Al Quirinale le celebrazioni, dove è previsto l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri esponenti del governo, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Cultura Alessandro Giuli, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il titolare dello Sport, Andrea Abodi.

