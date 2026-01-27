Il Giorno della Memoria è occasione per ricordare le vittime delle leggi razziali. L’archeologa Mariangela Preta ha condiviso la storia di Salvatore Feinel, un giovane ebreo costretto all’esilio nel 1938. La sua lettera, scritta a matita, rappresenta una testimonianza di dignità e sofferenza, mantenendo vivo il ricordo di un passato che non deve essere dimenticato.

Una lettera scritta a matita, poche righe cariche di dignità e dolore, diventano oggi testimonianza viva delle leggi razziali e della loro ferita profonda. A riportare alla luce questa storia è l’archeologa Mariangela Preta, che nel Giorno della Memoria ha condiviso il ricordo di Salvatore Feinel, giovane studente ebreo di Vibo Valentia costretto nel 1938 a lasciare l’Italia insieme alla sua famiglia. Prima della partenza, imposta dalle leggi razziali fasciste, Salvatore scrisse una lettera al suo professore Aurelio Palermo dei Principi di Santa Margherita, figura per lui fondamentale non solo sul piano didattico ma anche umano e culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giorno della Memoria, l’archeologa Mariangela Preta ricorda Salvatore Feinel: la lettera di un giovane ebreo costretto all’esilio nel 1938

Approfondimenti su Salvatore Feinel

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, la sezione Anpi di Ortona ricorda Dario Serafini, cittadino ortonese deceduto nel sottocampo di Mühldorf-Dachau.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salvatore Feinel

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Le nuove ragioni della Memoria.

Giorno della Memoria: Commemorare l'Olocausto e Riflessioni sul PassatoIl 27 gennaio rappresenta una data fondamentale per la commemorazione dell'Olocausto e per la lotta attiva contro l'antisemitismo. Questo giorno è dedicato a riflessioni profonde sulla storia, sull'im ... notizie.it

Giorno della memoria 2026, bandiere a mezz'asta in Senato. La Russa: «Guardia alta contro rigurgiti antisemiti»«In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ... ilgazzettino.it

Il sindaco di Pizzo (VV) Sergio Pititto racconta i personaggi identitari della cittadina calabrese: da Murat al poeta Antonino Anile fino a San Francesco di Paola. Leggi l'intervista di Mariangela Preta su CulturaIdentità - facebook.com facebook