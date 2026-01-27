Giorno della Memoria La Russa su rigurgiti antisemitismo | ‘Teniamo alta la guardia

La Memoria è un impegno continuo per la memoria storica e la prevenzione dell'antisemitismo. In occasione del Giorno della Memoria, figure istituzionali sottolineano l'importanza di vigilare contro i rigurgiti di odio e di mantenere alta l’attenzione sul ricordo delle vittime della Shoah, come dovere civico e responsabilità collettiva.

Sono passati 26 anni dall’istituzione della Giornata Mondiale della Memoria in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. L’Italia, cinque anni prima della proclamazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aveva già deciso di dedicare un giorno simbolico al ricordo e alla solidarietà per tutti coloro che hanno subito gli orrori del nazifascismo. Il 27 gennaio ricorda il giorno del 1945 in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento e di sterminio nazista di Aushwitz Birkenau. Un luogo di morte, dolore e disperazione che ha rappresentato più di ogni altro gli orrori compiuti nel corso della II Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giorno della Memoria, La Russa su rigurgiti antisemitismo: ‘Teniamo alta la guardia” Approfondimenti su Giorno Della Memoria Giorno memoria, La Russa: guardia alta contro rigurgiti antisemiti In occasione del Giorno della Memoria, si ricorda la Shoah e le vittime dell’antisemitismo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorno Della Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026. Giorno della Memoria, Meloni condanna la complicità del fascismoIl 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di ... italiaoggi.it Giorno della Memoria. Giorgia Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascistaIl messaggio della premier: Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938 ... huffingtonpost.it Giorno della Memoria ad Acireale: bandiere a mezz’asta e il messaggio del sindaco Barbagallo contro odio, razzismo e indifferenza. #GiornodellaMemoria #Acireale #Olocausto #Memoria #Istituzioni - facebook.com facebook Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.