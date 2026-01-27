In occasione del Giorno della memoria, si ricorda l’Olocausto e le sue vittime. È un momento per riflettere sull’importanza di preservare la memoria storica e promuovere il rispetto e l’uguaglianza. La Giornata invita a ricordare le tragedie del passato per favorire una convivenza più consapevole e rispettosa nel presente.

AGI - "In occasione del Giorno della memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ebraico". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Una data importante che non può e non deve ridursi alla sola commemorazione, ma diventare occasione di riflessione e responsabilità, capace di tenere viva, ogni giorno, la memoria e tramandare alle nuove generazioni i valori di tolleranza e rispetto - sottolinea -. Rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ebraico e continuiamo a tenere alta la guardia davanti al riaffacciarsi di vergognosi e inaccettabili rigurgiti razzisti, antisemiti e antisionisti". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giorno della memoria. La Russa "rigurgiti antisemiti". Fadlun 'depone' la spilletta per gl...

Approfondimenti su Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, si ricorda la Shoah e le vittime dell’antisemitismo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorno della Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola.

Giorno della memoria 2026: le celebrazioniAttraverso il racconto di chi è tornato dai lager e la riscoperta dei luoghi simbolo della persecuzione, il 27 gennaio diventa un'occasione per ribadire che ricordare le atrocità del passato è un dove ... iodonna.it

Giorno della memoria 2026: le iniziative e la programmazione delle reti MediasetIn occasione del Giorno della Memoria 2026, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori: tutta la programmazione. superguidatv.it

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook