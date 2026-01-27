Giorno della Memoria | il mai più e il piano inclinato verso il nuovo fascismo

Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull’importanza di ricordare il passato per prevenire gli errori futuri. Eventi storici come il fascismo e le guerre ci mostrano quanto sia fondamentale mantenere vivo il ricordo e promuovere la pace. Solo attraverso una consapevolezza condivisa possiamo contribuire a costruire un futuro più giusto e tollerante.

Gaza, Sudan, Minneapolis ci dicono che l'errore che non abbiamo imparato dall'errore commesso 100 anni fa. L'Occidente è in crisi e la risposta sono le autocrazie.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato.

In occasione del Giorno della Memoria, Ferrara si appresta a promuovere un ricco calendario di iniziative dedicate alla memoria storica.

