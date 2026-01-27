Giorno della Memoria Crosetto Difesa commemora vittime e onora la loro storia

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione importante per ricordare le vittime della Shoah. La difesa e la memoria di questa tragedia sono essenziali per mantenere viva la consapevolezza storica e trasmettere valori di rispetto e tolleranza alle future generazioni.

ROMA (ITALPRESS) – "Custodire la Memoria è un dovere verso le vittime della Shoah e una responsabilità verso le nuove generazioni. Ricordare significa anche vigilare, consapevoli dell'abisso che si apre quando l'odio incontra l'indifferenza. La Difesa commemora le vittime e onora la loro storia nella certezza che preservarne il ricordo non sia un mero esercizio che guarda al passato, ma un impegno per il presente e una promessa per il futuro". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del Giorno della Memoria.

