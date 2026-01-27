' Giorno della Memoria' consegnate 3 medaglie d' onore in Prefettura

In occasione del Giorno della Memoria, la Prefettura di Caserta ha consegnato tre medaglie d’onore ai familiari dei cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, in riconoscimento del loro ricordo e del valore della memoria storica.

In occasione della 'Giornata della Memoria', presso il Palazzo del Governo, la prefetta di Caserta Lucia Volpe ha consegnato le medaglie d'onore ai familiari dei cittadini italiani della provincia di Caserta che durante la Seconda Guerra Mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti.

