La Memoria del Giorno della Memoria va oltre il ricordo storico, rappresentando una domanda rivolta al presente e al futuro. È un invito a riflettere sull’importanza di ricordare per evitare che gli errori si ripetano e per costruire un domani più consapevole. La memoria diventa così uno strumento per approfondire valori e responsabilità, mantenendo vivo il passato nel presente.

Bergamo. “La Memoria non è mai solo uno sguardo alla storia. È una domanda rivolta al presente e al futuro. Un dono prezioso, affidato a ciascuno di noi perché possa essere consegnato, intatto e vitale, a chi verrà dopo” queste alcune delle parole della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. La mattinata è iniziata al Parco delle Rimembranze, con la deposizione di corone d’alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio. Una corona dall’oro è stata poi depositata anche al binario 1 alla lapide in memoria dei lavoratori del Nord Italia deportati da Bergamo nei campi di concentramento.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l'Albero della Memoria

Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l'installazione dell'Albero della Memoria.

Giorno della Memoria: vivere oggi dopo lo sterminio

Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull'esperienza dei sopravvissuti ai campi di sterminio.

Giorno della Memoria, Carnevali: Essere qui oggi non è un gesto rituale

Giorno della memoria: ecco perché riguarda il nostro presente

