Giorno della Memoria Carnevali | Essere qui oggi non è un gesto rituale

La Memoria del Giorno della Memoria va oltre il ricordo storico, rappresentando una domanda rivolta al presente e al futuro. È un invito a riflettere sull’importanza di ricordare per evitare che gli errori si ripetano e per costruire un domani più consapevole. La memoria diventa così uno strumento per approfondire valori e responsabilità, mantenendo vivo il passato nel presente.

Bergamo. "La Memoria non è mai solo uno sguardo alla storia. È una domanda rivolta al presente e al futuro. Un dono prezioso, affidato a ciascuno di noi perché possa essere consegnato, intatto e vitale, a chi verrà dopo" queste alcune delle parole della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La mattinata è iniziata al Parco delle Rimembranze, con la deposizione di corone d'alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio. Una corona dall'oro è stata poi depositata anche al binario 1 alla lapide in memoria dei lavoratori del Nord Italia deportati da Bergamo nei campi di concentramento.

