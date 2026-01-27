giorno della memoria 2026 arrivano le parole di meloni e crosetto

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento importante per ricordare le vittime dell’Olocausto. Nel 2026, le dichiarazioni di Meloni e Crosetto contribuiscono a mantenere viva la memoria storica e a promuovere una riflessione sul valore della memoria collettiva. Questo appuntamento invita a considerare l’importanza di preservare la storia per evitare che simili tragedie si ripetano.

Si celebra oggi, martedì 27 gennaio, il Giorno della memoria 2026. Per ricordare gli orrori della Shoah, al Quirinale si è svolta una cerimonia di commemorazione, alla presenza delle alte cariche dello Stato. A partecipare all'evento sono stati anche la senatrice Liliana Segre e i sopravvissuti Edith Bruck e Sami Modiano. Ad intervenire anche la premier Giorgia Meloni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni per ricordare le vittime dell'olocausto.

Giorgia Meloni ha ricordato le vittime del regime fascista e dei nazisti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica.

Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione.

