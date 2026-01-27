Giornata per la vita la pastorale familiare della diocesi di Chieti Vasto promuove un incontro di riflessione
In occasione della 48ª Giornata per la vita, la diocesi di Chieti Vasto organizza un incontro di riflessione promosso dalla pastorale familiare. La giornata, celebrata dalla Chiesa italiana il 1° febbraio 2026, invita a confrontarsi sulla crisi della generatività, evidenziando l’importanza di valorizzare la vita e la famiglia attraverso un approccio di ascolto e dialogo.
In occasione della 48°Giornata per la vita, che la Chiesa italiana celebra domenica 1 febbraio 2026, i vescovi invitano alla riflessione su una diffusa crisi della generatività attraverso una lettera intitolata “Prima i bambini”.“Avvertiamo la necessità di una maggiore attenzione ai piccoli -.🔗 Leggi su Chietitoday.it
“Il sogno che diventa famiglia": un pomeriggio di spiritualità, accoglienza e testimonianza con la diocesi di Chieti-Vasto
Giornata Mondiale Aids, il Comune promuove un incontro di sensibilizzazione per i giovani
Argomenti discussi: Pastorale della Famiglia | 48° Giornata per la Vita; Prima i bambini, la Giornata per la Vita; XXX Giornata per la Vita Consacrata a Bonaria; La Giornata della vita consacrata nella diocesi di Roma.
48a Giornata nazionale per la vita. Rimettiamo al centro i bambiniMettere i bambini al centro della vita sociale e comunitaria. È questo il cuore della veglia di preghiera che la Diocesi di Padova promuove giovedì 29 gennaio, alle ore 20.30, nella chiesa dei Santi A ... difesapopolo.it
Giornata per la vita: Trani-Barletta-Bisceglie, un sussidio e le celebrazioni con mons. D’AscenzoIn vista della Giornata nazionale per la vita che si celebrerà il prossimo 1° febbraio sul tema Prima i Bambini la diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha inviato ai presbiteri della diocesi un sussi ... agensir.it
