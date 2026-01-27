Giornata dell’educazione Nuova Solidarietà audita in commissione

In occasione della Giornata dell’Educazione, la quinta commissione consiliare ha ascoltato le realtà associative attive nel settore giovanile. L’incontro ha approfondito il ruolo delle organizzazioni nella promozione di iniziative educative, sociali e di tutela dei giovani. L’obiettivo è rafforzare le collaborazioni tra istituzioni e associazioni per sostenere meglio le esigenze educative della comunità.

In occasione della Giornata dell'Educazione la quinta commissione consiliare (politiche sociali e della salute, sanità e politiche abitative"- presieduta dal consigliere Giovanni Latella) ha svolto un'audizione dedicata al ruolo delle realtà associative impegnate nell'educazione giovanile e nel.

