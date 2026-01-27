Giornata della Memoria medaglie d’onore ai deportati foggiani | Per sopravvivere mangiavano bucce di patata

Questa mattina a Foggia si è tenuta una cerimonia ufficiale per ricordare le vittime dell’Olocausto e i deportati, con l’attribuzione di medaglie d’onore ai sopravvissuti. L’evento, svoltosi presso la Prefettura, ha rappresentato un momento di riflessione sulla memoria storica e il valore della testimonianza.

All'iniziativa hanno preso parte il prefetto di Foggia, i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, le forze dell'ordine, esponenti del mondo associativo e una delegazione di studenti delle scuole del territorio, insieme ai familiari dei deportati protagonisti della giornata. Ad accompagnare gli invitati, sulle note delle canzoni più celebri che ricordano l'olocausto nel cinema, gli alunni del Liceo C. Poerio di Foggia. Durante la cerimonia è stata ricordata in particolare la figura di Antonio Festa, nato l'11.11.1919 a Orta Nova, militare italiano internato dopo l'8 settembre 1943 e deportato in Germania e di Michele Di Biase nato ad Apricena il 18.

La Giornata della Memoria 2026 ha reso omaggio ai deportati irpini nei lager nazisti, con una cerimonia presso la Prefettura di Avellino.

La cerimonia presso la Prefettura di Avellino ha visto la consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari dei cittadini irpini deportati durante la Seconda guerra mondiale, un momento di riconoscimento e memoria, svolto in un’atmosfera di rispetto e partecipazione.

