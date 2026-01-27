Giornata della Memoria | a Pisa la testimonianza di Michel Auerbac sopravvissuto alle persecuzioni razziali

La Giornata della Memoria a Pisa ha visto la testimonianza di Michel Auerbac, sopravvissuto alle persecuzioni razziali. L’evento, celebrato il 27 gennaio, ricorda le vittime dell’Olocausto e sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica. La giornata, istituita nel 2000, rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori del passato e promuovere valori di tolleranza e rispetto.

Celebrato questa mattina, 27 gennaio, a Pisa il Giorno della Memoria, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazione delle vittime dell'Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia, che si è tenuta nell’area verde Raffaello Menasci dove è stata collocata lo scorso anno la stele commemorativa dal titolo 'Promemoria' dell'artista Andrea D'Aurizio, ha visto la partecipazione di Michel Auerbac, sopravvissuto alle persecuzioni razziali, e l’esecuzione di brani musicali da parte del coro e orchestra dell’Istituto Comprensivo 'Tongiorgi'.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Giornata Memoria Giorno della memoria, come gli Archivi di Stato raccontano la Shoah e le persecuzioni razziali Il Giorno della Memoria è occasione per riflettere sulla Shoah e le persecuzioni razziali. Dante De Paz, le persecuzioni razziali e la fuga da Bologna: “Ricordare ha un valore eterno” In questo testo si racconta la storia di Dante De Paz, che ricorda le persecuzioni razziali e la fuga da Bologna. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giornata Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro. Il Giorno della Memoria. Razzismo e antisemitismo continuano a esistereDecine di commemorazioni nelle città per le vittime dell'Olocausto. Mai si dimentichi quella pagina dice il presidente De Pascale. Attacchi contro gli ebrei aumentati del 400 percento ricorda il p ... rainews.it Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Serata in musica all’Hostaria del Castello di Gradara Sabato 24 gennaio Via Mercato 2 – Gradara (PU) Una notte speciale tra buon cibo e la musica migliore di sempre DJ Set Radio con: Auerbach Toni Grandolfo Claudioaudio Michel - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.