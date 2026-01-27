Giornata della Memoria 2026 | l' esercizio del conoscere oltre il segnalibro della memoria

Oggi, in tutta Italia, si commemora la Giornata della Memoria. A Lecco, il gruppo provinciale di Azione ha organizzato un momento di riflessione, invitando a ricordare e capire oltre i soliti ricordi. La giornata non si limita a un pensiero formale, ma diventa un’occasione per confrontarsi sui valori di libertà e democrazia. La proposta è di andare oltre il semplice segnalibro della memoria e affrontare il tema con attenzione e consapevolezza.

Il gruppo provinciale di Azione Lecco in coerenza con i princìpi di europeismo e difesa dei valori liberaldemocratici che animano il movimento, propone una riflessione per questo 27 gennaio 2026.Oltre il rito stanco della commemorazioneDi fronte alla ricorrenza della Giornata della Memoria, il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Giornata Memoria 2026 Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della Memoria Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giornata Memoria 2026 Argomenti discussi: Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria. Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it Giornata della memoria 2026, i film in palinsesto in Rai e MediasetIn occasione della Giornata della Memoria 2026 anche Mediaset offrirà al pubblico una programmazione particolare. Su Rete 4 andrà infatti in onda il film Il bambino con il pigiama a righe, alle ore 17 ... novella2000.it La classe III G per la GIORNATA DELLA MEMORIA #IstitutoMorano #Caivano #Napoli #27Gennaio #Martedi #Shoah - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.