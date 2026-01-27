Giornata della Memoria 2026 | l' esercizio del conoscere oltre il segnalibro della memoria

Da leccotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in tutta Italia, si commemora la Giornata della Memoria. A Lecco, il gruppo provinciale di Azione ha organizzato un momento di riflessione, invitando a ricordare e capire oltre i soliti ricordi. La giornata non si limita a un pensiero formale, ma diventa un’occasione per confrontarsi sui valori di libertà e democrazia. La proposta è di andare oltre il semplice segnalibro della memoria e affrontare il tema con attenzione e consapevolezza.

Il gruppo provinciale di Azione Lecco in coerenza con i princìpi di europeismo e difesa dei valori liberaldemocratici che animano il movimento, propone una riflessione per questo 27 gennaio 2026.Oltre il rito stanco della commemorazioneDi fronte alla ricorrenza della Giornata della Memoria, il.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata Memoria 2026

Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della Memoria

Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giornata Memoria 2026

Argomenti discussi: Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria.

giornata della memoria 2026Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it

giornata della memoria 2026Giornata della memoria 2026, i film in palinsesto in Rai e MediasetIn occasione della Giornata della Memoria 2026 anche Mediaset offrirà al pubblico una programmazione particolare. Su Rete 4 andrà infatti in onda il film Il bambino con il pigiama a righe, alle ore 17 ... novella2000.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.