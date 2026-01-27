Giornata della memoria 2026 i film in palinsesto in Rai e Mediaset

La Giornata della memoria del 2026 sarà commemorata attraverso la trasmissione di film selezionati nei palinsesti di Rai e Mediaset. Un’occasione per riflettere sugli eventi storici più significativi, grazie a programmi dedicati e pellicole che favoriscono la memoria e il rispetto. La programmazione si inserisce in un percorso di consapevolezza e testimonianza, coinvolgendo il pubblico in modo sobrio e rispettoso.

Oggi, martedì 27 gennaio, ricorre la Giornata della memoria 2026. Ecco come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset e quali film andranno in onda in tv. In occasione della Giornata della Memoria 2026, che ricade proprio oggi, martedì 27 gennaio, sia Rai che Mediaset hanno ben pensato di cambiare i loro palinsesti, per ricordare, in qualche modo, le vittime della Shoah. Per questa importantissima occasione dunque le due reti hanno deciso di proporre una serie di film e documentari che raccontano lo sterminio degli ebrei, uno dei momenti più bui della storia moderna. Ma come cambia dunque la programmazione e cosa vedremo in onda nelle prossime ore? Partiamo dal palinsesto Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Giornata della memoria 2026, i film in palinsesto in Rai e Mediaset Approfondimenti su Giornata della Memoria 2026 Giorno della memoria 2026, il palinsesto tv di Rai e Mediaset: film e serie sulla Shoah in onda il 27 gennaio Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, Rai e Mediaset hanno predisposto un palinsesto speciale dedicato alla Shoah. Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticare Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ricorda la liberazione di Auschwitz e invita alla riflessione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giornata della Memoria 2026 Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Educare al ricordo: Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo. Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondoDalla cerimonia delle Nazioni Unite a New York a quella dell’Unesco a Parigi, passando per gli appuntamenti di Ginevra, Berlino, Washington e Londra, numerosi eventi e iniziative istituzionali ricorda ... tg24.sky.it Oggi è la Giornata della Memoria. Come soccorritori siamo abituati a guardare il dolore negli occhi. A non voltare lo sguardo. A ricordare che ogni vita ha un valore assoluto, sempre. La Memoria non è solo un ricordo del passato. È una responsabilità present - facebook.com facebook Per non dimenticare. Giornata della #Memoria Presentate le iniziative patrocinate dalla #Presidenza del Consiglio dei #ministri. #27gennaio1945 #Auschwitz #AndreaAbodi #NoemiDiSegni #PasqualeAngelosanto x.com

