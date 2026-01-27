Giornata della Memoria 2026 commemorazioni a Bari | bandiere a mezz' asta sul palazzo della Regione

La Giornata della Memoria 2026 a Bari ricorda le vittime della Shoah con commemorazioni ufficiali. La Regione Puglia ha esposto le bandiere a mezz'asta sul palazzo della Presidenza, in segno di rispetto e memoria. L'evento si svolge sul lungomare Nazario Sauro, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un momento di riflessione condivisa.

Per il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, "la memoria è una forma di resistenza contro ogni rigurgito di violenza, odio e indifferenza" La Regione Puglia, in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, ha esposto a mezz'asta le bandiere istituzionali all'esterno della sede della Presidenza, sul lungomare Nazario Sauro di Bari. A disporlo è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una decisione valida per tutte le istituzioni italiane. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, "la memoria è una forma di resistenza contro ogni rigurgito di violenza, odio, indifferenza.

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Comune di Acireale vengono esposte a mezz’asta per commemorare le vittime delle atrocità storiche, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

