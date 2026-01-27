Gli agenti dell’Ice parteciperanno ai Giochi Olimpici 2026 di Milano-Cortina, contribuendo alle misure di sicurezza per gli Stati Uniti. La presenza dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement è stata confermata dopo settimane di smentite e rumors. Questa partecipazione mira a garantire un evento sicuro e ben organizzato, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza internazionale durante le Olimpiadi.

A dirlo un portavoce all’Afp. Alla fine, dopo smentite e rumors, è arrivata la conferma: gli agenti dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement (Ice) saranno presenti duranti i Giochi Olimpici di Milano – Cortina e contribuiranno alla sicurezza USA. A dirlo, all’Aft, un portavoce come riporta Ansa. “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a Rtl 102. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giochi Olimpici 2026, confermata la presenza dell’ICE

Approfondimenti su Giochi Olimpici 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti ha annunciato che l’Ice, l’agenzia di immigrazione e controllo doganale, sarà presente in Italia durante i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, dal 6 febbraio al 15 marzo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cantieri Milano-Cortina, Varnier: “Le opere sono quasi finite, su Arena Santa Giulia…”

Ultime notizie su Giochi Olimpici 2026

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Milano Cortina 2026 e Randstad Research, la legacy delle competenze; Il possibile arrivo dell'Ice, in Italia, per le Olimpiadi Milano Cortina. Piantedosi: Non mi risulta, ma anche se fosse non vedo il problema; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta.

ICE conferma: nostri agenti in Italia per i Giochi olimpici invernaliRoma, 27 gen. (askanews) – Agenti della controversa agenzia federale anti-immigrazione ICE, al centro delle polemiche negli Usa per i suoi metodi e per l’uccisione di due cittadini statunitensi a Minn ... askanews.it

Milano-Cortina, Ice conferma: «Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi»Agenti dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement (Ice) contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione ... ilsole24ore.com

-10 giorni alle Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 L’attesa si fa intensa, l’emozione cresce ogni giorno di più. Quello che per anni è stato un mio sogno oggi è una realtà che prende forma, passo dopo passo. Le Olimpiadi sono visione che - facebook.com facebook

’ ´ Manca sempre meno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e l'Italia, in quanto Paese ospitante, si presenterà con una foltissima schiera di atleti #MilanoCortina2026 #Italia #WinterSports x.com