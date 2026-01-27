Giochi Milano-Cortina ICE | ci saremo

L'ICE degli Stati Uniti parteciperà ai Giochi Milano-Cortina 2026, offrendo supporto di sicurezza. Questa collaborazione mira a garantire un evento sicuro e ben organizzato, coinvolgendo le forze di sicurezza internazionali per la gestione delle attività. La presenza degli agenti rappresenta un passo importante per assicurare il regolare svolgimento delle competizioni e la tutela di tutti i partecipanti e visitatori.

10.15 Agenti dell'Ice, l'agenzia Immigrazione degli Usa, parteciperanno come supporto di sicurezza ai Giochi invernali 2026. Un portavoce dell'Ice lo ha detto all' agenzia di stampa francese Afp, confermando quanto trapelato ieri da fonti dell'ambasciata Usa. "Durante le Olimpiadi, l'Ice fornirà supporto al servizio sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato Usa e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali", scrive l'agenzia.

