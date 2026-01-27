Giardino Carlo Felice la rimozione delle porte di calcio scatena i residenti

La rimozione delle porte di calcio nel giardino Carlo Felice, all’Esquilino, ha suscitato sorpresa tra i residenti e l’associazione locale. Questa modifica interessa un’area verde che ospita spesso attività ricreative, modificando così l’uso dello spazio pubblico e influenzando la vita quotidiana della comunità.

Niente partite di calcetto nel giardino Carlo Felice. Nell'area verde dell'Esquilino, tra il generale stupore dei residenti e dell'associazione che se ne prende cura, sono state rimosse le porte.Le porte di calcioL'iniziativa, messa in atto dal Dipartimento Tutela Ambiente, ha colto tutti di.

