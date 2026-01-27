In questo confronto tra Giappone e USA, Jujutsu Kaisen si distingue per una regia curata e animazioni di alta qualità. L’omaggio a capolavori come Kill Bill Vol 2 arricchisce la narrazione visiva, mentre i fan giapponesi hanno opinioni diverse sul suo stile occidentale. Una riflessione sulla percezione culturale e sulle influenze nel mondo dell’animazione contemporanea.

Una regia favolosa, animazioni da urlo, un omaggio concreto a Kill Bill Vol 2 (e non solo), una Maki al massimo del suo splendore non sono bastati ai fan giapponesi di Jujutsu Kaisen. Anzi, contrariamente a quanto sperato, il pubblico nipponico ha detestato (in parte) Perfect Preparation. Incentrato sul massacro del Clan Zenin compiuto da Maki, l’episodio in questione è stato elogiato a livello internazionale per il suo stile visivo audace e lo stampo cinematografico. In Giappone, però, la reazione è stata molto più divisa, dando origine a un ampio dibattito su adattamento, aspettative del pubblico e libertà artistica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giappone VS USA, Jujutsu Kaisen è “troppo occidentale”?

